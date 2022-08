Der Disney+ Day bietet AbonnentInnen viele zusätzliche Inhalten: Das Programm umfasst nämlich zahlreiche Weltpremieren von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und anderen.

Zu den neuen Titeln gehören etwa Marvel Studios' "Thor: Love and Thunder" und "Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder", "Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedis“, "Wedding Season", "Tierra Incognita", und "Willkommen im Club" und ein neuer Kurzfilm von "Die Simpsons".