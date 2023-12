Disney+ kündigt erste neue Titel aus allen Genres an, die im kommenden Jahr exklusiv auf dem Streaming-Service zu sehen sein werden, darunter die FX-Originaladaption des Bestseller Romans "Shōgun" von James Clavell, die mit Spannung erwartete Serie "Echo" der Marvel Studios, die neue "Star Wars"-Original-Serie "The Acolyte" von Lucasfilm, die die dunklen Geheimnisse der letzten Tage der Hohen Republik erforscht, sowie neue Staffeln von "Futurama", FX's "The Bear: King of the Kitchen", FX’s "Welcome to Wrexham" und vieles mehr.

Mit "Pauline" und "Habibi Baba Boom" werden auch zwei in Deutschland produzierte Original-Serien in 2024 Premiere auf Disney+ feiern.

Wir wollen euch nun auf einige dieser Produktionen noch mehr Lust machen, indem wir sie näher vorstellen.