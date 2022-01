"Drive My Car" wurde zum Top-Film 2021 gekürt

Oscar-Chancen

Ryusuke Hamaguchi ("Asako I & II", "Wheel of Fantasy and Fortune") ist einer der interessantesten japanischen Gegenwarts-Regisseure und "Drive My Car" sein bisher schönster Film. Bei den Golden Globes wurde das Werk bereits als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet und hat als Japans Oscar-Kandidat auch bei den Academy Awards gute Chancen.

"Drive My Car" ist derzeit noch in einigen Kinos zu sehen. Hier geht's zu en Spielzeiten.