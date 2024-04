"Fantastic Voyage": James Cameron spricht über Neuverfilmung

Während der Eröffnung sprach Cameron auch über das Science-Fiction Genre: "Science-Fiction ermöglicht es uns, eine Zukunft zu zeigen, die aus unserer Gegenwart entstehen könnte. Als 'Star Wars'veröffentlicht wurde, schien Science-Fiction plötzlich sehr optimistisch zu werden, alles drehte sich um Unterhaltung und Abenteuer. Aber die Geschichte des Genres war schon immer von einer Warnung, vor dem Missbrauch von Technologie und Wissenschaft geprägt."

Er fügte hinzu: "Wer entscheidet, was gut für die Menschheit ist? Maschinenintelligenz wird nur ein Spiegelbild von uns selbst sein. Sie wird uns mit all unseren Fehlern und all unseren potenziell bösen Absichten widerspiegeln. Ja, das kann gut sein, aber die Atomwissenschaftler der 1930er Jahre glaubten, [sie würden] eine unendliche Energiequelle freisetzen, die den weltweiten Hunger abschaffen würde. [...] Stattdessen bekamen wir Hiroshima, Nagasaki und den Kalten Krieg. Das ist es, was mich besorgt."