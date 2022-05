Poetischer und wilder Sex

Wild und poetisch zeigt von Trier den Sex im Leben von Joe – und vor allem authentisch. Der Film, der bewusst provozieren, aber auch zum Reflektieren anregen möchte, geizt nicht mit nackten Tatsachen, im Gegenteil: Die DarstellerInnen (darunter viele Top-Stars) vögeln sich hier im wahrsten Sinne des Wortes mit Leib und Seele durch ein Leben ohne Ziel – so explizit, dass PornodarstellerInnen als Body-Doubles für den Dreh verwendet wurden. Die Gesichter der Stars wurden also auf die Körper der Profis retuschiert. Das lässt genauso die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwinden wie der Sex in Joes Leben selbst.

Von Fake-Erotik distanziert sich von Trier aber dezidiert. Sex ist in "Nymphomaniac" so lebensnah, dass ... ja, was? Das Ganze schwer auszuhalten oder umso geiler ist?. Beides, irgendwie. Wahrscheinlich. Vielleicht finden sich gerade deshalb manche Szenen des Films auch auf einschlägigen Websites. Ein Qualitätskriterium der anderen Art.