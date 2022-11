Deutsche Gen Z für "Euphoria"-Ableger

Sehr viel ist über die deutsche "Euphoria"-Version noch nicht bekannt, bis zum Starttermin wird es freilich noch dauern, da der Deal erst kürzlich abgeschlossen wurde. Für das Drehbuch zeichnen Jonas Lindt und Paulina Lorenz (beide “Druck“) verantwortlich.

Freilich wird es erneut um Themen wie Selbstfindung, Sucht, Sexualität, Freundschaft, Drogen, Liebe und Identität gehen, diesmal aber mit ordentlich deutschem Charme angereichert. Ob das gefällt, muss jede/r für sich selbst entscheiden. Dass deutsche Kopien von US-amerikanischen Serien aber meist nach hinten losgehen, ist alles andere als ein Geheimnis – man denke nur mit Schrecken an "Hilfe meine Familie spinnt" (aka "Married ... with Children"), "Doc meets Dorf" (aka "Heart of Dixie") oder "Morgen hör ich auf" (aka "Breaking Bad"). Und, ja: Die Comedy "Stromberg", die auf "The Office" basiert, ist die Ausnahme von der Regel.