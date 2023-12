Manchmal fragt man sich doch, ob die große Ära der Sitcoms nicht längst vorbei ist. Schon seit Jahren scheinen keine wirklich überzeugenden neuen Serien aus dem Genre hervorgegangen zu sein – ganz anders, wenn man "an früher" zurückdenkt, als Hits wie "Friends", "Die Nanny", "Scrubs" oder "Two And A Half Men" wie Pilze aus dem TV-Boden schossen.

Da scheint es keine schlechte Idee, zumindest Stars von anno dazumal für künftige Projekte zu gewinnen. Und genau das ist offenbar die Strategie von "Extended Family": Die neue US-Serie wird nun zum Bildschirm-Comeback der TV-Komiker Jon Cryer und Donald Faison. Diese sind Fans besser bekannt als Alan Harper ("TAAHM") bzw. Dr. Christopher Turk ("Scrubs").

Der erste Trailer hält bereits einige Lacher sowie Hintergrundinfos bereit: