"Die Nanny" wird 30: Wie gut ist die Kult-Sitcom gealtert?

Selbstbestimmte Weiblichkeit

Zudem ist Fran Fine unter der schrillen Oberfläche auch eine beinahe tragische Figur: Von Beginn an wurde sie von ihrer Mutter zur Ehe gedrillt, wurde ihr eingetrichtert, nur als Ehefrau etwas wert zu sein. Der Vater ist abwesend, eine männliche Vorbildfigur hat sie keine in ihrem Leben. Wenn Fran in Staffel 4 versucht, den Männern abzuschwören, wenn sie versucht, sich gegen veraltete Vorstellungen der gesellschaftlichen Rolle der Frau zu wehren, dann ist das (saukomische) Gesellschaftskritik de luxe und ein persönliches Wachstum, wie man es nur selten in Sitcoms zu sehen bekommt – ganz ohne Holzhammermethode (aber auch nicht so subtil, dass ihn niemand versteht).

Und wenn Fran Max später zwingt, ihr ganz klar seine Liebe (nochmals, denn wer bitteschön nimmt denn "diese Sache" zurück?!) zu gestehen, dann wird klar: In dieser Beziehung hat eindeutig die Frau die Hosen an. Oder eher: den Minirock im Leopardenmuster, denn dass Feminismus und Style sich widersprechen würden, dem widerspricht Fran Fine ganz und klar. Frans Outfits erleben seit geraumer Zeit ein Revival, die Instagram-Seite "whatfranwore" folgen rund 380.000 User:innen. Eine Museumsausstellung (u.a. in New York) widmete sich den besten Styles der Serie.

Kurz: Sexualität und Weiblichkeit ist in "Die Nanny" stets selbstbestimmt, Träumereien der eigenen Hochzeit hin oder her.