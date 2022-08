"Fall"-Trailer: Extreme Höhenangst im Survival-Thriller

"47 Meters Down" hat uns in den Tiefen des Meeres in einen Käfig zur Haibeobachtung versetzt. Nun schlagen die Produzenten dieses tierischen Survival-Thrillers aus dem Jahr 2017 den entgegengesetzten Weg ein, und der führt natürlich in die Höhe – daher könnte "Fall" auch den Titel "2000 Feet Below" tragen, was umgerechnet etwas mehr als 600 Meter über dem Erdboden bedeuten würde.

Die beiden Freundinnen Becky und Hunter wollen einen wirklich sehr, sehr hohen Funkturm besteigen, dessen ewig lange Leiter mit lockeren Schrauben in keinem guten Zustand mehr ist. Was danach folgt, sollten sich Nicht-Schwindelfreie besser nur mit geschlossenen Augen im Trailer ansehen: