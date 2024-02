"Barbie" ist ein paradoxes Beispiel für Feminismus, Frauenrollen und Sexismus. Einerseits hat der Hollywood-Film durch die satirische Behandlung von ebenjenen Themen eine Feminismusdebatte ausgelöst, einen sehr, sehr hohen Frauenanteil und hat – nicht zu vergessen – einen so großen Hype ausgelöst, dass "Barbie" schließlich zum erfolgreichsten Film 2023 wurde.

Andererseits hat "Barbie" der ganzen Welt nochmal vor Augen geführt, wie selbst ein so erfolgreicher und feministischer Film Opfer von Sexismus werden kann. Bei den Oscars 2024 wurde "Barbie" zwar für den "besten Film" nominiert, doch in den Kategorien "beste Regie" und "beste Hauptdarstellerin" gingen Greta Gerwig und Margot Robbie leer aus – und ausgerechnet der Mann des Films, Ryan Gosling, wurde für den Goldjungen in Betracht gezogen (Natürlich berechtigt, aber trotzdem ...). Überaus ironisch, oder? Und auch bitter!

Bei solchen Phänomenen wundert es nicht weiter, dass Greta Gerwigs Meisterwerk nur die Spitze des sexistischen Eisberges ist. So lässt die Traumfabrik meistens nur für Männer den Traum wahr werden, wie die Annenberg Inclusion Initiative der University of Southern California laut "The Hollywood Reporter" in ihrer Recherche herausgefunden hat.