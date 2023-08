Kritik an Frauenmangel in "Oppenheimer"

Natürlich kann man nun argumentieren, dass es sich bei "Oppenheimer" nun mal um einen Film handelt, der in einer Zeit und einem Raum spielt, in dem Frauen keine besondere Bedeutung zuteil wurde: die Welt der Wissenschaft Mitte des 20. Jahrhunderts. Wenn man also historisch akkurat bleiben möchte, dürfen nicht so viele Frauen in Christopher Nolans neuestem Werk auftreten – auch wenn am Manhattan Projekt tatsächlich viele Frauen mitgewirkt haben, wie "Business Insider" mitteilt.

Tatsächlich ist die Unterrepräsentierung von Frauen in den Filmen von Christopher Nolan kein neues Problem. Darauf weisen auch unter anderem "Vogue" und "Collider" hin. Und es stimmt: Wenn man einen Blick auf die Figuren in seinen Filmen wirft, fällt auf, dass es nie Frauen in den Hauptrollen gibt, und in den Nebenrollen sind sie meistens entweder als Ehefrau oder als Frau in Nöten zu sehen. Sprich, sie dienen dem Mann – als charakterlicher Zusatz quasi.

Natürlich gibt es auch Ausnahmen von der Regel, wie "Inception"s Ariadne (Elliot Page), Selina Kyle (Anne Hathaway) aus "The Dark Knight Rises", und "Interstellar"s Murphy Cooper (Jessica Chastain) beweisen, doch sie bleiben eine Ausnahme.