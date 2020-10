Guy Ritchie Film "The Gentlemen" soll zur Serie werden

Die Gangsterkomödie "The Gentlemen" von Star-Regisseur Guy Ritchie soll zur TV-Serie werden. Daran arbeitet das Hollywood-Studio Miramax laut Deadline Hollywood gemeinsam mit Ritchie, der auch die Drehbücher für die Serie schreiben und Regie führen soll.

"The Gentlemen" lief im Februar, kurz vor dem Lockdown aufgrund der Coronavirus-Pandemie, in den heimischen Kinos. Mit der Gangsterkomödie kehrte Guy Ritchie zu dem Genre zurück, das ihm rund um das Jahr 2000 herum den Ruf eines "britischen Quentin Tarantinos" eingebracht hatte. Seine beiden Gangsterkomödien "Bube, Dame, König, Gras" und "Snatch" gelten heute als Genrekult und haben die Karriere von Jason Statham als Actionstar begründet. Mit diesen Kultfilmen kann "The Gentleman" durchaus mithalten.