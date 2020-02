"The Gentlemen": Guy Ritchie macht wieder gekonnt auf Gangster

The Guy is back in town! Die Stadt heißt natürlich London und der Typ, von dem die Rede ist, hört auf den klingenden Namen Guy Ritchie. Ohne ihn würde Jason Statham vielleicht noch immer im Wasser planschen, statt im Kino als einer der letzten Action-Superstars böse Buben zu vermöbeln. Wer temporeiche Actionthriller mit redseligen Typen und kniffligen, aber nervenzerfetzend inszenierten Plots liebt, denkt natürlich sofort an … ja, gut … Quentin Tarantino. Aber dann kommt gleich Guy Ritchie, der zumindest rund um das Jahr 2000 als die britische Version des Erstgenannten galt: "Bube, Dame, König, grAs" (1998) und "Snatch – Schweine und Diamanten" (2000) haben Kultstatus im Actiongenre.

Warum diese kleine Geschichtsstunde in Sachen Actionkino? Ganz einfach. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Heute ist Ritchie eher als ehemaliger "Mr. Madonna" und als Regisseur solide inszenierter Auftragsarbeiten wie zuletzt "Aladdin" bekannt.

Mit "The Gentlemen" kehrt Guy Ritchie zurück zu seinen Wurzeln: Schräge Geschichten aus der Londoner Unterwelt mit erfrischendem Schmäh, großartigen Schauspielern und smartem Plot. Wie schon gesagt: The Guy is back in town!