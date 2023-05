Dank "American Pie" dominierten Anfang der Nullerjahre zotige Teen-Schmonzetten die Kinoleinwand: Komödien mit Gags weit unterhalb der Gürtellinie, die Fremdscham zur Kunst erhoben und gleichzeitig pubertäre Teenprobleme so unverkrampft, aber auch unterhaltsam wie nie zuvor darstellten. Und vielleicht auch so ehrlich wie niemals zuvor.

Auf dieser Trendwelle ritt auch die deutsche Komödie "Harte Jungs" mit Axel Stein, Tobias Schenke und Tina Ruland mit. Wie bei allen diesen Filmen passt der Inhalt auf eine Kondompackung (und nicht eine von der Größe XL): Florian (Schenke), mitten in der Pubertät, entdeckt eines Tages, dass sein Penis mit ihm spricht. Ab sofort ist er also nur noch zu zweit unterwegs, was ihn in allerhand peinliche Schwierigkeiten bringt, weil sein bestes Stück sich andauernd und noch dazu ziemlich vorlaut meldet. Als er sich dann verliebt, wird die Sache noch komplizierter ...