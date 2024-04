Darum geht's in "Heels"

Die Serie spielt in einer Kleinstadt in Georgia, wo eine Familie von Wrestling-Promotern zwei Söhne (Amell und Alexander Ludwig) in den Ring schickt. Einer von ihnen muss der Schurke des im Ring aufgeführten Stückes sein - der sogenannte heel. Doch in der Realität sind die Rollen oft ganz anders verteilt ...

Amell ist in der Rolle des charismatischen Wrestlingschurken Jack von der Duffy Wrestling Association zu sehen, der jenseits der Rivalität im Ring ein Perfektionist mit künstlerischer Ader und Familienvater ist, der alles für den Erfolg des Familienunternehmens und das Vermächtnis seines Vaters tun würde. Besonders cool: Amell ist selbst großer Wrestling-Fan und performte sehr viele der Stunts in "Heels" selbst.