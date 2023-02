"Hellboy: The Crooked Man": Neuer Film in Arbeit

Er ist groß, rot, schlagfertig in jeder Beziehung und hat es auf Höllenkreaturen abgesehen. Die Rede ist natürlich von der Comicfigur Hellboy, die sich in bisher drei Filmen erfolgreich auf der Kinoleinwand behaupten konnte.

Zunächst ließ Guillermo del Toro die Figur in Gestalt von Ron Perlman zwei Abenteuer erleben, danach übernahm Neil Marshall die Inszenierung und ließ in "Hellboy: Call of Darkness" David Harbour in das aufwändige Kostüm schlüpfen. Gerade dieser dritte Teil sorgte in Fankreisen auch für Missvergnügen, obwohl er durchaus seine Stärken hatte.