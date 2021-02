Hollywoods Zukunft: Diese Regisseure solltet ihr kennen

Neben Hollywoods großen Erfolgen wie "The Irishman“, "Once Upon a Time in Hollywood“ oder "Dunkirk“ gab es in den letzten Jahren auch herausragende Arbeiten von jungen Filmschaffenden, die das Show Business auch in den nächsten Jahren prägen werden.

Tarantino plant nur noch einen Film zu machen, Scorsese hat auch bereits angedeutet, in den Ruhestand gehen zu wollen, und Spielberg schafft es nicht mehr, das junge Publikum in die Kinosäle zu locken. Die Zeiten ändern sich in Hollywood. Junge RegisseurInnen beeindrucken durch ungewohnte Perspektiven und geben mit ihren ersten Werken einen Vorgeschmack, wohin sich die Filmindustrie entwickeln könnte. Hier sind die vielversprechendsten Regie-Talente Hollywoods!