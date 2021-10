"Josee, the Tiger and the Fish" / "Josee to Tora to Sakana-tachi"

Filmcasino, Montag, 11. Oktober, 17:00 Uhr

Als Josee eines Tages in die Arme von Tsuneo fällt, wissen beide noch nicht, dass sie das Leben des anderen maßgeblich verändern werden. Tsuneo wird bald darauf zum Pfleger von Josee, die an den Rollstuhl gefesselt ist. Nur langsam nähern sie sich einander an.

Das Erstlingswerk von Kōtarō Tamura ist ein durch und durch lebensbejahender Anime, dessen Zeichenstil an bekannte Kassenschlager wie "Weathering With You" oder "Your Name" erinnert.

