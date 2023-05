Hollywood-Veteran Clint Eastwood (92) holt für seinen Gerichts-Thriller "Juror No. 2" Verstärkung an Bord. Der kanadische Star Kiefer Sutherland (56) und die amerikanische Schauspielerin Zoey Deutch (28) sollen für den Regisseur vor die Kamera treten, berichtete das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" am Freitag (Ortszeit). Im April war bereits bekannt geworden, dass der Brite Nicholas Hoult (33) und die Australierin Toni Collette (50) bei Eastwoods 40. Regiewerk mitwirken.