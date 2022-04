Marvel hat das SuperheldInnen-Genre neu belebt und bewiesen, dass Storys über Menschen mit übernatürlichen Kräften nicht zwingend kitschig, oberflächlich und sinnbefreit sein müssen. SuperheldInnen halten heutzutage das Kino am Leben, an diesem Blockbuster-Universum führt kein Weg vorbei.

Doch unter all den Smash-larger-than-life-Hits wie "Avengers: Endgame", "Spider-Man: No Way Home" oder auch "The Dark Knight" vergessen wir gerne, dass es auch in diesem Genre Fremdschämen im cineastischen Gewand gibt. Ein Beispiel: "Morbius", der schon jetzt als einer der schlechtesten Marvel-Streifen ever gilt.

"Morbius" mutet dabei schon fast als ein Film aus jener Zeit an, in der SuperheldInnen-Filme alles andere als einen guten Ruf besaßen, weil der Weg vom Comic auf die Leinwand ein allzu holpriger war. Die Vielschichtigkeit der bunten Bilder wurde im Film plötzlich zur schmerzhaften Eindimensionalität. Und eigentlich war doch sowieso alles nur quietschbunter Kinderkram.