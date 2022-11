Was ist der Sinn des Lebens? Was kommt nach dem Tod? Was verbirgt sich in schwarzen Löchern? Alles Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Doch keine von ihnen ist derart schwierig zu beantworten wie: Was ist der beste Film aller Zeiten?

Um auf diese unlösbare Frage eine Antwort zu finden, gibt es unzählige Listen, die Filmfans zufriedenstellen sollen. Einer der beliebtesten dieser Listen ist die IMDB-Top-250-Filmliste, doch wer sich tiefer mit dem Medium befasst, erkennt schnell die überproportionale Aufmerksamkeit, die Mainstream-Filme aus den USA dort bekommen. Um unterschiedliche Strömungen zu Berücksichtigen und einen breiteren Austausch über Filme zu ermöglichen, wurde 2011 die Plattform "Letterboxd" gegründet.