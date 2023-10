"Konferensen" auf Netflix: Das Ende des Horrorfilms erklärt

Dass in diesem Jahr Freitag der 13. ausgerechnet auf den Horror-Monat Oktober fällt, kommt für die Film- und Serienwelt wie gerufen. So sind am 13. Oktober gleich mehrere Filme und Serien auf den gängigen Streamingportalen gestartet, die den Zuschauer:innen Angst und Schrecken einjagen. Während Disney+ das Reboot "Gänsehaut" veröffentlicht hat, hat Netflix den schwedischen Slasherfilm "Konferensen" im Angebot.

Bei jedem Slasherfilm geht es bekanntlich darum, dem tötenden Psychopathen zu entkommen. Wir verraten euch, wem und wie das gelingt. Wir erklären euch das Ende. Wer stirbt in "Konferensen" und wer überlebt? Und natürlich beantworten wir euch die wichtigste Frage: Wer steckt hinter der grusligen Maske? Wer ist der Killer?