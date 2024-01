Worum geht's in "Lisa Frankenstein"?

Lisa ist an ihrer Highschool nicht unbedingt beliebt, deshalb verbringt sie ihre freie Zeit am alten nahegelegenen Friedhof. Dort trifft sie auf eine Büste, der sie von nun an all ihre Probleme und ihr Leid anvertraut. Im Zuge eines Gewitters erweckt Lisa die 100 Jahre alte Leiche unabsichtlich zum Leben. Eine mörderische Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf. Doch Lisa ist nicht mit allen Charaktereigenschaften und fehlenden Körperteilen des Toten zufrieden, weshalb sie in der Garage ihres Elternhauses ein "Erneuerungs-Projekt" startet ...