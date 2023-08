Grundkonzept von "Love is Blind" bleibt

Wer mit dem US-amerikanischen Original vertraut ist, weiß bereits, dass es bei "Love is Blind" in der Essenz darum geht, dass sich Singles zunächst blind kennenlernen. Genau wie im Original begeben sich auch im deutschen Format 30 Singles für dieses Reality-Beziehungsexperiment in die sogenannten Pods, also in die blinde Dating-Phase. Wer sich dann auch noch blind verlobt, darf sich endlich sehen. Danach steht die eigentliche Beziehungsprobe inklusive Hochzeitsplanung an.