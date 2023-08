Florence Kasumba: "Black Panther"-Star in "Mamma Mia!"-Musical

Alte Umgebung, neue Rolle

"Ich freue mich schon sehr auf meine Zeit bei 'Mamma Mia!' Es ist das erste Mal seit über zehn Jahren, dass ich Zeit für ein längerfristiges Bühnenengagement habe", kommentiert Florence Kasumba ihr neues Engagement. Vor 21 Jahren war sie bereits Teil der Premierenbesetzung und übernahm damals die Rolle der "Lisa". In ihrer neuen Rolle wird sie bis Januar 2024 auf der Bühne zu sehen sein.

Nach ihrer Ausbildung an der Fontys Hogeschool voor de Kunsten im niederländischen Tilburg übernahm Kasumba in Deutschland und Österreich verschiedenste Rollen in bekannten Musicals, darunter "Chicago", "Evita", "Cats" oder "West Side Story". Von 2003 bis 2004 spielte sie die Titelrolle in Elton Johns "Aida" im Colosseum Theater Essen und begeisterte auch als Shenzi in Disneys "Der König der Löwen".