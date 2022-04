"Metropolis goes Down Under": Fritz-Lang-Klassiker als Serie

Bereits im März hatte die US-Branchenseite "Deadline" berichtet, dass die achtteilige Serien-Adaption des deutschen Films aus dem Jahr 1927 grünes Licht vom Streamingdienst Apple TV+ erhalten habe.

"Metropolis kommt nach Down Under", titelte die australische Zeitung "The Age". Kommunikationsminister Paul Fletcher hatte zuvor in einem Tweet Melbourne als Location für die Dreharbeiten bestätigt. Die Produktion werde rund 2.100 Jobs in Australien schaffen, sagte Fletcher. Als Autor und Regisseur für das aufwendige Projekt wurde der amerikanische "Mr. Robot"-Schöpfer Sam Esmail (44) bestätigt. Die Kosten der Serie betragen 188 Millionen australische Dollar (128 Millionen Euro).