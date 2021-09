12 gute Filme über psychische Krankheiten

It’s Kind Of A Funny Story (2010)

Dass ein Film, dessen Handlung in einer psychiatrischen Klinik spielt, auch eine Komödie – und noch dazu eine gelungene! – sein kann, beweist "It's kind of a funny story" mit Stars wie Viola Davis, Emma Roberts und Zach Galifianakis.

Die Romanverfilmung erzählt die Geschichte des 16-jährigen Craig (Keir Gilchrist), der sich wegen seiner Depressionen und Selbstmordgedanken in eine Psychiatrie eincheckt. Weil der Jugendtrakt gerade renoviert wird, wird er in der Erwachsenenabteilung untergebracht. Entgegen seinen Erwartungen – und jenen des Publikums – entpuppt sich das Krankenhaus nicht als ein beängstigender Ort, auch werden die PatientInnen nicht als verrückt oder durchgeknallt porträtiert.

Im Gegenteil: Craig findet sich endlich an einem Ort wieder, an dem Menschen, die wie er Schwierigkeiten haben, Hilfe bekommen und wo Humor selbst das dunkelste Fleckchen in der Seele erreicht. "It's kind of a funny story" ist weit davon entfernt, Personen mit psychischen Problemen zu pathologisieren oder zu bemitleiden, vielmehr stehen die Hoffnung, das Gemeinsame und das Normale im Außergewöhnlichen im Fokus.

