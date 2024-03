Worum geht es in "Mùsica"?

Rudy, ein junger Mann mit Synästhesie, lebt in Newark, New Jersey, und erlebt seinen gesamten Alltag durch die Verwandlung von Geräuschen in Musikrhythmen. Obwohl er in einer Beziehung ist, freundet er sich mit Isabela an, die auf dem Fischmarkt arbeitet.

Diese Coming-of-Age-Liebesgeschichte erzählt von Rudys Kampf, sich als aufstrebender Künstler mit Synästhesie in einer ungewissen Zukunft zu beweisen, während er gleichzeitig das Leben mit einer potenziell neuen Liebe und seiner Familie bewältigen muss.