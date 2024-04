Auf Netflix versuchen aktuell, kugelige Weltraum-Parasiten die Herrschaft über die Menschheit zu ergreifen, indem sie in Körper eindringen und die Gehirne infizieren. Menschenköpfe können sich somit jederzeit in meterlange Tentakel verwandeln oder sonstige absurde Formen annehmen. Die koreanische Realverfilmung "Parasyte: The Grey" des gleichnamigen Kultmangas, von dem es bereits eine ebenfalls höchst erfolgreiches Anime-Serie gab, sorgt somit über sechs Folgen hinweg für ziemlichen Nervenkitzel. Im Grunde haben wir es hier mit einer weiblichen "Venom"-Variante zu tun.

Im Mittelpunkt steht die Supermarktangestellte Su-in: In einer gefährlichen Situation hat auch von ihrem Körper ein Parasit Besitz ergriffen und ihr so praktisch das Leben gerettet. Die außerirdische Existenz war aber nicht in der Lage, vollständige Gewalt über das Gehirn der Frau zu gewinnen und daher teilen sich Su-in und der Alien namens Heidi die Herrschaft über diesen Körper. Welche Entwicklungen ergebe sich daraus? Glückt die Körperübernahme schließlich ganz und können die anderen Aliens ihr Ziel erreichen?

Wir erklären euch nun das Ende der beliebten Netflix-Serie.