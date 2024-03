"Furies": Das actionreiche Ende der Netflix-Serie erklärt

Das Ende von "Furies" erklärt

Was bedeutet das Ende der Netflix-Serie? Nun, da Damokles die Reichtümer der Mine besitzt, könnten sie mit der neu gewonnenen Macht Kriege anzetteln und die Pariser Unterwelt übernehmen.

Bis zum Schluss bleibt außerdem unklar, ob Lynas Mutter Kahina noch am Leben ist. Sollte es eine zweite Staffel geben, könnte sich Lyna auf die Suche nach ihrer Mutter begeben und sich zusammen an Selma für den Mord an ihrer Familie rächen wollen. Damit würde es die Furien in dem Sinne in Paris nicht mehr geben.