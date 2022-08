"Partner Track": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie?

Schon kurz nach der Veröffentlichung am 26. August mauserte sich "Partner Track" zu einem Netflix-Hit. Die Serie erzählt die Geschichte von Ingrid Yun, einer New Yorker Anwältin mit koreanischen Wurzeln, die alles daran setzt, Junior Partnerin ihrer Kanzlei zu werden. Mit ihren rosa Anzügen bringt sie frischen Wind in die Hochhäuser von Manhatten und muss sich neben den Hürden, die ihr auf dem Weg zum beruflichen Erfolg in den Weg gelegt werden, auch mit alten Liebschaften herumschlagen.

"Partner Track" steht in der Tradition von Gerichtsshows à la "Ally McBeal", die vor allem in den 90er-Jahren große Popularität genossen. Das Genre scheint mit Produktionen wie "The Lincolns Lawyer" und Disneys "She-Hulk" wieder en vogue zu sein, doch nicht nur das Thema, sondern auch die Zahlen sprechen für eine Fortsetzung von "Partner Track".