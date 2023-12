Lancia vs. Audi als großes Rennen

Dass die Story sich in erster Linie wohl auf die Herren der Schöpfung konzentrieren wird, scheint gegeben zu sein. Bei den spärlich besetzten Damen in der Runde wird zumindest US-Schauspielerin Haley Bennett ("The Devil All The Time") genannt. Regie führte der italienische Filmemacher Stefano Mordini, auch Schauspieler Scarmarcio soll am Skript mitgewirkt haben. Das bekannte Filmstudio Lionsgate steht hinter der Produktion.

Fun-Fact am Rande: Rennfahrer Röhrl zeigte sich überrascht über die Verfilmung seiner Karriere. Der zweimalige Rallye-Weltmeister aus Regensburg, heute 76 Jahre alt, habe vom Leinwandstart von "Race for Glory: Audi vs. Lancia" Medienberichten zufolge vorab nichts gewusst.

Wann startet "Race for Glory" im Kino?

Der Film, der vor allem für Motorsport- bzw. Audi-Fans wohl ein Pflichttermin wird, kommt am 5. Januar 2024 zunächst in den USA in die Kinos. Wann er bei uns im deutschsprachigen Raum erscheint, ist noch nicht bekannt.