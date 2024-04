"Rentierbaby": Die wahre Geschichte der Netflix-Serie

Serien über Stalking sind spätestens seit dem Netflix-Hit "You" mit Penn Badgley im Mainstream angekommen. Auch der neueste Serienstart auf Netflix hat sich dem Thema angenommen, geht dabei jedoch ganz anders vor. Im Gegensatz zu "You" glorifiziert "Rentierbaby" Stalking nicht, sondern stellt es so dar, wie es ist. Der/ die Stalker:in ist psychisch krank und muss geholfen werden. Gleichzeitig stellt er/ sie großen Schaden an ihren Opfern an, die unter dem Stalking leiden.

Diese besondere und einfühlsame Darstellung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Richard Gadd (Drehbuchautor, ausführender Produzent und Hauptdarsteller in "Rentierbaby") in der Dramedy seine eigene wahre Geschichte erzählt.