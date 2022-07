"School Tales The Series": Trailer zur neuen Netflix-Horror-Serie!

Darum geht's in "School Tales The Series"

Die auf erfolgreichen Comics basierende Horror-Anthologie-Serie "School Tales The Series" aus Thailand erzählt acht furchterregende Geistergeschichten aus Schulen, die von sechs thailändischen RegisseurInnen ausgedacht wurden, die sich darauf verstehen, das Publikum in Angst und Schrecken zu versetzen. Die Serie glänzt zudem mit jungen und aufstrebenden Leinwandstars.

"School Tales The Series" nimmt das Publikum mit in verfluchte Schulen und lässt die Erinnerungen wieder lebendig werden, die sie vielleicht selbst auf ihren Schulhöfen damals erlebt haben. Wir treffen auf eine Bibliothek, in der es spukt, auf eine Kantine, in der ganz besonderes Fleisch am Speiseplan steht, oder auf einen Dämonen, der auf Rache aus ist. Also am besten nicht im Dunkeln anschauen!

"School Tales The Series" ist ab 10. August auf Netflix zu sehen.