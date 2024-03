Ein Leben voll von Kompensationen

Tief in Siffredis Seele tun sich aber dunkle Wolken auf. Sein Leben scheint von der Frage, wann Begehren in Sünde umschlägt, wann Lust zur Last wird, geprägt zu sein. Licht und Schatten der Sexualität liegen bei dem Italiener gefährlich nahe beieinander. Geraume Zeit war auf Netflix die Dokumentation "Rocco" zu sehen, die sich dem Leben und der Karriere Siffredis annimmt – erschreckende Behind-the-Scenes-Aufnahmen und vielleicht noch erschreckendere Einblicke in seine Psyche inklusive.

Frei von der Leber weg erzählt der mittlerweile 59-Jährige vor der Kamera von seiner alles verschlingenden Sexsucht, die er als "eine Art von Teufel in mir" beschreibt, und der fehlenden Liebe in der Kindheit. Je machohafter er vor der Kamera wirkt, desto zerbrechlicher ist in Wirklichkeit seine Seele. Siffredis Leben ist von Kompensationen, Selbstzweifeln, Widersprüchen und inneren Dämonen geprägt.

Da bleiben wir dann doch lieber bei unseren Geburtstagsgutscheinen, Urlaubsvideos und Gratis-Kantinen-Mahlzeiten.

