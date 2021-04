So übel wurde Gal Gadot beim "Justice League"-Dreh behandelt

Herabsetzende Behandlung

Durch sein diktatorisches Auftreten stieß Whedon Gadot vor den Kopf. Da sich die "Wonder Woman"-Darstellerin 2017 in ihrer Parade-Rolle unwohl fühlte, weil die DC-Heldin ihrer Meinung nach hier plötzlich viel aggressiver als im fast zeitgleich anlaufenden "Wonder Woman"-Film handelte, suchte sie mit Whedon ein Gespräch, in dem sie ihm ihre Bedenken mitteilte.

Der Regisseur habe daraufhin seine Macht-Position voll ausgespielt, Gadots weitere Karriere bedroht und "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins herabgesetzt. Er soll sinngemäß zu Gadot gesagt haben, dass er der Autor von "Justice League" sei und sie bloß eine Schauspielerin. Sie solle also jetzt den Mund halten und vor der Kamera ihre Sätze sprechen. Er könne sie in dem Film unglaublich dumm aussehen lassen.