"Spaceman": Das uneindeutige Ende des Netflix-Films erklärt

Ist Hanus real? Der Regisseur erklärt das Ende

Ihr seid euch am Ende von "Spaceman" nicht sicher, ob Hanus nur aus der Einbildung Jakubs entstanden ist? Keine Sorge, selbst Johan Renck, der Regisseur der Verfilmung, ist sich da nicht ganz klar. Im einen Moment (im Gespräch mit "Tudum") meint er, dass Hanus "ein Geschöpf aus dem Anfang der Zeit", also sehr wohl real ist. Im nächsten Moment will Renck die Existenz von Hanus nicht mehr genau definieren.

Im Gespräch mit "Radio Times" meint der Filmemacher, dass "Kunst im Auge des Betrachters" liegt, jede:r die Frage, ob Hanus existiert, anders interpretieren und beantworten kann. "Es gibt keine Wahrheit in diesen Dingen."

So meinen manche seiner Freunde, "dass Hanus echt ist, andere denken, dass Hanus ein Hirngespinst von Jakubs Fantasie" ist. "Mein Produktionsdesigner, mit dem ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, glaubt nicht, dass etwas passiert ist. Er glaubt, dass Jakub zu Hause in seiner Wohnung in Prag sitzt und deprimiert ist, nachdem seine Frau ihn verlassen hat, und dass sich das alles in seinem Kopf abspielt." Ist also alles nur Einbildung gewesen? Wir werden es nie erfahren ...