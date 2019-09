Sylvester Stallone kann es nicht lassen, seine Action-Klassiker aufzuwärmen

City Cobra

In einem Interview mit dem US-Kinoticket- und Filmhändler Fandango sprach Stallone über seine Pläne: Demnach schaut es für ein Revival von "City Cobra" als Serie gut aus. Stallone hat offenbar "From Dusk Till Dawn"-Regisseur Robert Rodriguez für die Serie gewinnen können. Fandango vermutet, dass Rodriguez die Serie – ähnlich wie auch die TV-Serie auf Basis des Kinofilms "From Dusk Till Dawn" – für seinen TV-Sender El Ray Network produzieren will. Es ist wohl unwahrscheinlich, dass Stallone selbst hier die Hauptrolle übernimmt. Aber ein Cameo-Auftritt ist wohl nicht auszuschließen.