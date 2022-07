"The Girl in the Mirror"-Trailer: Neue spanische Netflix-Serie

Atmosphäre der Unbehaglichkeit

Das ist der packende (wenn auch nicht ganz neue) Inhalt der spanischen Netflix-Serie "The Girl in the Mirror", die im Original einfach nur "Alma" heißt. Die Serie vereint Drama, Horror und Mystery und reiht sich in die lange Reiher anderer spanischen Serien ein, die auf Netflix zu finden sind.

"The Girl in the Mirror" spielt mit der Frage, was Realität und was Einbildung ist und mutet laut Trailer einen perfiden Psychotrip an, bei dem die im Hintergrund permanent lauernde Gefahr das Publikum von Beginn an vor den Bildschirm fesselt. Wie eine philosophisch-schlafwandlerische Elegie, die aber damit droht, einen jederzeit an der Gurgel zu packen.

"The Girl in the Mirror" ist ab 19. August auf Netflix zu sehen.