Bitte kein Reboot!

Schon im November 2023 ließ Daniels verlautbaren, dass er an einem "The Office"-Reboot nicht interessiert sei. "Ich habe Probleme damit, an einen Neustart zu denken, weil ich finde, dass wir die Geschichte damals perfekt beenden konnten", so Daniels im Interview mit "The Wrap". "Es wäre geradezu Wahnsinn, diese Show mit einer anderen Besetzung zu wiederholen, weil der originale Cast so einzigartig war."

In diesem Interview liebäugelte Daniels bereits mit der Idee eines Spin-Offs. "Die Idee eines Reboots hat also kein Interesse für mich. Was ich mir hingegen durchaus vorstellen könnte: Dass wir es so ähnlich wie bei 'The Mandalorian' machen. (...) Für 'The Office' wäre es zum Beispiel möglich, dass dieses Dokumentarfilm-Team über ein anderes Thema ebenfalls eine Doku dreht. Sowas ließe sich hoffentlich kreativ und faszinierend umsetzen."