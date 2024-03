Ein Update zu "Upload" gefällig? Aber gerne doch: Wir wollen euch hier über die Entwicklungen zur vierten und zugleich letzten Staffel der Comedy-Serie von Amazon Prime Video auf dem Laufenden halten. Damit ist auch gleich eine traurige Wahrheit vorweggenommen, die echte Fans erstmal verkraften müssen.

Die SciFi-Komödie über eine Welt der nahen Zukunft, in der todgeweihte Menschen in Virtual Reality-Hotels "hochgeladen" werden können, hat offenbar ihre Upload-Kapazitäten erschöpft, denn nun werden die allerletzten Folgen produziert. Die Serie endet also mit Staffel 4.

Showrunner Greg Daniels hatte die Serie von Anfang an für vier Staffeln konzipiert, wir er in einem Interview mit TVLine verriet: "Bereits vor vielen Jahren habe ich die Story auf vier Staffeln hin angelegt. Darum freue ich mich jetzt besonders, den Fans ein Ende zu bieten, das sie nicht enttäuscht."