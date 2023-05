"Die Krankenschwester": Die wahre Geschichte der Netflix-Serie

Wie konnte Christina Aistrup Hansen so lange ungestört morden?

"So viele Leute haben etwas vermutet oder gesehen – und doch ist es die neue Krankenschwester, die in ihrem ersten Job nicht nur spürt, dass etwas nicht stimmt, sondern die auch tatsächlich etwas dagegen unternimmt und alles riskiert", so Regisseur Barfoed über die Mordserie.

Barfoed sagt, dass diese Verbrechen noch schwieriger aufzudecken und zu verfolgen waren, weil sie in Dänemark stattfanden, wie "Netflixwoche" berichtet. "Das Vertrauen der Dän:innen in die Gesellschaft, in das System, ist größer als im Rest der Welt. Wir sind geneigt, darauf zu vertrauen, dass das System das Beste für uns will. Wir sind verletzlich, wenn solche Dinge passieren. Niemand will derjenige sein, der die gute Stimmung verdirbt."