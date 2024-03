"The Zone of Interest": Die wahre Geschichte von Rudolf Höß

Das Leben in der Villa direkt neben dem KZ Auschwitz

Die Familie bezog die kurz vor Kriegsbeginn fertiggestellte Dienstvilla eines polnischen Offiziers, ein Idyll im Schatten der Hölle, direkt neben den Wachtürmen und Zäunen am nordöstlichen Rand des Stammlagers Auschwitz. Familie Höß lebte also wirklich so nah am KZ Auschwitz dran, wie es in "The Zone of Interest" den Eindruck macht.

So wie in dem Holocaustdrama wurde Hedwig Höß auch in echt die "Königin von Auschwitz" genannt und ihr Garten war ihr ganzer Stolz. Dort wurde die Asche der Toten als Dünger verwendet. Ziemlich menschenverachtend, oder?

Für den Haushalt wählte das Paar bevorzugt Zeugen Jehovas. Etwa 15 bis 20 weitere Häftlinge leisteten Zwangsarbeit – als Gärtner:innen, Köch:innen, Fahrer:innen, Friseur:innen, Schneider:innen und Kinderfrauen. Wenn die sich nicht benahmen, wurden sie von der SS erschossen.

Einen makabren Beigeschmack hat der Fakt, dass die Kinder der Familie Höß sich als KZ-Gefangene verkleideten und Gefangene spielten.