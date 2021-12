Die 9 unvergesslichsten TV-Momente 2021

"Der Bachelor"-Skandal der Rosen

Das gab es in den elf Staffeln der Realityshow noch nie: Der diesjährige Bachelor Niko Griesert bereute einen Rauswurf im Halbfinale und holte die eigentlich ausgeschiedene Michèle De Roos wieder zurück in die Show – um sie dann im Finale trotzdem nicht zu wählen, seine Gewinnerin Mimi Gwozdz noch am Finalabend zu verlassen und schlussendlich doch mit De Roos eine Beziehung zu führen. Klingt verwirrend, ist es auch.

Die Jubiläumsfolge von "Wetten, dass...?"

Zehn Jahre nach der letzten Sendung der kultigen TV-Show "Wetten, dass..?" wurde am 5. November eine Jubiläumsfolge ausgestrahlt. Ein Millionenpublikum schwelgte gemeinsam mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker in Erinnerungen, untermalt wurde das mit Musik von Udo Lindenberg, ABBA, Zoe Wees und Helene Fischer, sowie mehr oder weniger nervenaufreibenden Wetten. Das Comeback kam so gut an, dass das ZDF überlegt, weitere Folgen der Show zu produzieren.