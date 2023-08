Gerade brechen auf Netflix in "Zom 100: Bucket List of the Dead" über Japan die Zombies herein – doch das ist noch längst nicht genug, da der Streaming-Gigant auch noch eine andere Untoten-Katastrophe im asiatischen Raum vorgesehen hat. Aus Südkorea folgt jetzt nämlich "Zombieverse". Darin bekommen wir die fleischfressenden Toten jedoch auf eine andere Weise präsentiert.

Wie uns bereits der Trailer zeigt, wird hier alles nach Art einer Reality-Show inszeniert: