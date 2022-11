Daniel Radcliffe möchte nur noch Rollen spielen, die Spaß machen

Seine frühe Berühmtheit hätte für ihn demnach auch "ein Mühlstein um den Hals" werden können. "Und ich bin sicher, so war es auch für einige Regisseure, die sagten: 'Ich will ihn nicht in meinem Film haben, denn jeder wird nur an Harry Potter denken.'"

In einem neuen Film verkörpert Radcliffe nun den kalifornischen Musiker und Komiker "Weird Al" Yankovic. Das Biopic "Weird: The Al Yankovic Story" soll ab Freitag (4. November) beim Streaminganbieter The Roku Channel zu sehen sein.