Depp vs. Heard: Die skurrilsten Prozess-Momente

Ein zu großer Hundehaufen

So sehr man es auch gerne vermeiden würde, aber natürlich muss in diesem Zuge auch die beschämende "Fäkalien im Bett"-Geschichte erwähnt werden. Immerhin stritten sich beide Parteien doch allen Ernstes über die Größe des Haufens. Der Vorwurf lautet, dass Heard ihrem Ex-Mann aus Rache besagte "Überraschung" ins Bett gelegt haben soll. Die widersprach dieser Behauptung und gab ihrerseits an, dass es sich dabei lediglich um den Unfall einer ihrer Hunde handelte.

Das wiederum wusste Depp vehement zu bezweifeln - und verglich die Größe der Hunde mit jener des Haufens: "Das sind Teacup Yorkies. Die wiegen jeweils vielleicht vier Pfund." Was er durch die Blume damit sagen wollte: Nie im Leben kam das, was da in seinem Bett lag, aus einem so kleinen Wesen heraus...