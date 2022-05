Schauspielerin Emma Stone (33) hat in Athen ein ungewöhnliches Filmprojekt vorgestellt. "Es ist das Schrägste, was ich je gemacht habe" ("the oddest thing I have ever done"), sagte sie am Donnerstag nach der Uraufführung des in Schwarzweiß gedrehten Kurzfilms von Regisseur Yorgos Lanthimos ("The Favourite").