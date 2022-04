"Game of Thrones"-Star Joseph Gatt verhaftet

Joseph Gatt angeblich wieder auf freiem Fuß

Die Ermittlungen in dem Fall seien noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter. Die Polizei suche nach weiteren Opfern. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet , soll Gatt noch am selben Tag gegen eine Kaution freigelassen worden sein.

Joseph Gatt ist unter anderem bekannt für seine Rolle als Thenn Warg, die er 2014 in der Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte. Der Schauspieler war zudem in "Thor" (2011), "Star Trek Into Darkness" (2013) und "Dumbo" (2019) zu sehen.