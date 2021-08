Matt Damon erntet Shitstorm für homophobes Schimpfwort

Am 31. Juli erschien in der "Sunday Times" ein Interview mit Matt Damon, das für Aufsehen auf Twitter sorgte. Der "Stillwater"-Star sprach über den Stimmungswechsel in Hollywood und den "Wechsel der modernen Maskulinität“. Im Zentrum des Shitstorms gegen Damon stand eine Geschichte, die er über sein Verhältnis zu einem homophoben Schmipfwort (auf Englisch oft als "F-Word" bezeichnet) erzählte.

"Ich habe vor Monaten einen Witz gemacht und wurde von meiner Tochter zurechtgewiesen. Sie ist aufgestanden und hat den Tisch verlassen. Ich habe gesagt, dass es ein Witz war, den ich im Film 'Stuck on You!' gesagt habe. Sie ist in ihr Zimmer gegangen und hat ein langes und wunderschönes Pamphlet geschrieben, weshalb dieses Wort gefährlich ist. Ich habe daraufhin beschlossen, das Wort nicht mehr zu verwenden", sagte Damon.